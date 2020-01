Prognoza pogody na niedzielę. Będzie ciepło i pogodnie

W poniedziałek na Północy przelotne opady deszczu. Poza tym pogodnie. Podobnie jak w niedzielę, temperatura maksymalna w dzień od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. We wtorek na Pomorzu przelotne opady deszczu. Poza tym pogodnie. Temperatura maksymalna w dzień od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 9 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60km/h, południowo-zachodni.

Ostrzeżenia IMGW

Przez niedzielny poranek, a dokładnie do godziny 9, będą obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty dotyczące oblodzenia wydano dla południowych powiatów województw śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego.

Jak czytamy na stronie IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować zagrożenie zdrowia i życia oraz straty materialne. „Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej” – dodano.

