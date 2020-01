Wtorek z deszczem na północy. Kolejne dni pogodne i ciepłe

Na Wybrzeżu, Pomorzu, Kujawach, Warmii i Mazurach pojawią się opady deszczu do 1-5 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 4℃ na wschodzie, 6℃ w centrum kraju do 9℃ na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku, na Przedgórzu Sudeckim możliwe 10℃. Powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr, południowo-zachodni i południowy. W porywach może osiągnąć do 50-70 km/godz.

W środę słabe opady deszczu możliwe są tylko na Wybrzeżu. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Termometry pokażą od 6℃ na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 8℃ w centrum kraju do 11℃ na Pomorzu Zachodnim.