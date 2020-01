Pogoda na poniedziałek i kolejne dni. Spodziewajmy się chmur

W poniedziałek pochmurno z przejaśnieniami, możliwy słaby deszcz. Temp. maks. 4°C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie około południa 1002hPa, spada.

We wtorek pochmurno z opadami deszczu i mżawki do 5mm. Temp. maks. 5°C. Wiatr południowy, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-60km/godz.

W środę pochmurno z przejaśnieniami. Okresami opady deszczu ze śniegiem do 1-5mm. Temp. maks. 4°C. Wiatr zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50-60km/godz.

Czytaj także:

Krystyna Janda pochwaliła się ciekawostką. Internauci szybko ją wyśmialiCzytaj także:

Mieszkańcy dzisiejszego Dubaju stosowali recykling już tysiąc lat temu? To odkrycie PolakówCzytaj także:

Bobslej od BMW, maszyna do szycia Toyoty, kiełbasa Volkswagena. Zaskakujące produkty koncernów motoryzacyjnych