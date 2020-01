Pogoda na wtorek. Będzie pochmurnie i wietrznie

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na wschodzie kraju. Po północy na zachodzie kraju opady deszczu lub mżawki, wysoko w Sudetach śniegu, a na wschodzie miejscami mgła osadzająca szadź i ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -4°C na południowym wschodzie, około 0°C w centrum, do 3°C na północnym zachodzie; na Podhalu spadki do -10°C. Wiatr przeważnie umiarkowany, na Przedgórzu Sudeckim okresami porywisty, południowy. Wysoko w górach wiatr silny, od 60 km/h do 70 km/h, południowo-zachodni.

Pogoda we wtorek

W wtorek 28 stycznia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu w rejonach powyżej 600 m n.p.m. przechodzące w śnieg; wieczorem możliwe opady deszczu ze śniegiem. W Bieszczadach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Temperatura maksymalna od 3°C do 7°C; na Podhalu i Suwalszczyźnie chłodniej ok. 2°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i południowy. Wysoko w górach wiatr od 60 km/h do 70 km/h, w porywach do 90 km/h, południowo-zachodni.

