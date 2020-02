Weekend z opadami, ale ciepły. W górach wiatr do 130 km/h

W piątek zachmurzenie duże z przejaśnieniami, okresami opady deszczu, na wschodzie początkowo deszczu ze śniegiem, w górach śniegu do 1-5 cm. Od 4 stopni na Suwalszczyźnie do 11 na Dolnym Śląsku. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/godz., w górach do 80-130 km/godz.

W sobotę zachmurzenie duże z przejaśnieniami na południu, okresami opady deszczu i mżawki do 5mm. Od 8 st. na północnym wschodzie do 12 na Dolnym Śląsku. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50-60 km/godz., w górach do 80-100 km/godz.

W niedzielę pochmurno z przejaśnieniami, okresami opady deszczu i mżawki do 5mm, na północnym wschodzie deszczu ze śniegiem. Od 6 st. na Podlasiu, do 9 na południowym zachodzie. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60-80 km/godz.