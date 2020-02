Niedziela będzie deszczowa. Termometry wskażą nawet 9 st. Celsjusza

Poniedziałek z kolei zapowiada się pogodnie na północnym wschodzie. W pozostałych regionach prognozowane są opady deszczu. Temperatura wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8 stopni na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Zachodni wiatr będzie umiarkowany, w porywach rozpędzi się do 50 km/h. We wtorek możemy spodziewać się opadów śniegu i deszczu ze śniegiem, a tylko na zachodzie – deszczu. Termometry pokażą od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 6 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla kilku województw w związku z silnym wiatrem. Alerty obowiązują północne regiony województwa zachodniopomorskiego, województwa pomorskie oraz warmińsko-mazurskie, a także część Podlasia.

Przypomnijmy, ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że „przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia” . „Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej” – ostrzega IMGW.

