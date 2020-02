IMGW zapowiada atak zimy. Będzie śnieg i nawet sześć stopni na minusie

W sobotę 1 lutego w niektórych miejscach Polski odnotowano nawet 15 stopni Celsjusza. Jeszcze w niedzielę na południu kraju można było znaleźć miejsca z 10 stopniami na plusie. Poniedziałek i wtorek to okres przejściowy, jeszcze daleki od ekstremum, natomiast środa przywita nas arktycznym powietrzem i opadami. Spodziewany jest deszcz oraz deszcz ze śniegiem, głównie w południowych i wschodnich województwach.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje, że w środę 5 lutego i czwartek 6 lutego w nocy temperatura spadnie do -1 i - 6 stopni. Na nasze odczucia dotyczące temperatury wpłynie porywisty wiatr. W górach może spaść nawet do 10 cm śniegu. Piątek 7 lutego to znowu poprawa pogody, zapewniana przez ciepłe powietrze z zachodu.

