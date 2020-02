Wtorek pochmurny i deszczowy. W górach intensywne opady śniegu

Wtorek 4 lutego będzie pochmurny z przejaśnieniami na zachodzie. Okresami pojawią się opady deszczu do 5-10 mm, na południu do 20 mm, przechodzące po południu w deszcz ze śniegiem i mokry śnieg. W górach, szczególnie w Karpatach, wystąpią intensywne opady śniegu do 20-50 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 1℃ na Suwalszczyźnie, 5℃ w centrum kraju do 6℃ na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny, północno-zachodni. W porywach może osiągnąć do 50 km/godz., a w górach do 80-100 km/godz.

Środa 5 lutego zapowiada się dość pogodnie. Tylko na południu kraju mogą pojawić się przelotne opady śniegu do 1-5 cm. Termometry pokażą od 0℃ na wschodzie, 2℃ w centrum kraju do 4℃ na Pomorzu Zachodnim.