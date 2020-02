Opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Prognoza pogody na najbliższe dni

W czwartek 6 lutego zachmurzenie będzie wzrastać do dużego. Na Pomorzu Zachodnim opady zanikną, na pozostałym obszarze kraju słabo popada deszcz ze śniegiem (1-5 litrów wody na metr kwadratowy). Na przedgórzach i w górach spadnie do pięciu centymetrów śniegu. Na termometrach zobaczymy od 0 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 3℃ w centrum kraju, po 7℃ na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach osiągnie do 50-60 km/h, a w górach powyżej 100 km/h.

W piątek 7 lutego na zachodzie i południu kraju będzie pochmurno, poza tym będzie pogodnie. Na południu pojawią się opady śniegu w wysokości 1-5 cm oraz deszcz ze śniegiem, którego spadnie do 3 l/mkw. Termometry pokażą od -1℃ na wschodzie, przez 2℃ w centrum kraju, po 6℃ na Pomorzu Zachodnim. Z kierunków północnych powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Sobota 8 lutego w całej Polsce zapowiada się słonecznie. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy od 1℃ na Suwalszczyźnie, przez 3℃ w centrum kraju, po 7℃ na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu.

