IMGW ostrzega przed silnym mrozem. Miejscami w nocy nawet -16℃

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1. stopnia dla mieszkańców kilkunastu powiatów na południu Polski. Alert IMGW obowiązuje od godziny 21 w piątek 7 lutego do godzin porannych w sobotę 8 lutego. W tym czasie w południowej części woj. śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego termometru pokażą od -16°C do -13°C.

W pozostałej części kraju będzie zdecydowanie cieplej. W nocy na Podlasiu możliwy słaby śnieg, a na krańcach zachodnich Dolnego Śląska początkowo lokalnie słabe opady deszczu. Na Ziemi Lubuskiej oraz w kotlinach sudeckich lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów i osadzające szadź. Temperatura minimalna od -10°C na południowym wschodzie, od -6°C do -2°C na przeważającym obszarze kraju do 0°C, 2°C na zachodzie i nad morzem. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany, z kierunków południowych, tylko na Podkarpaciu północno-zachodni i zachodni.

W sobotę w wielu miejscach pochmurno i mgliście. W kotlinach sudeckich rano mgły ograniczające widzialność do 200 metrów i osadzające szadź. Temperatura maksymalna od -1°C na Podhalu i 1°C, 3°C na wschodzie do 6°C, 7°C nad morzem i na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy i zachodni.

W niedzielę temperatura maksymalna od 2°C na Podhalu i 4°C na wschodzie do 9°C, 10°C miejscami na zachodzie.

