Sobota będzie dość pogodna. W niedzielę temperatura sięgnie 14 stopni

Sobota w całym kraju będzie dość pogodna. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Podlasiu do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr, południowo-zachodni.

W dzień na północy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i możliwe słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Na południowym wschodzie stopniowo zanikające słabe opady deszczu, mżawki lub deszczu ze śniegiem. Do godzin południowych lokalnie, głównie na północnym wschodzie i w kotlinach sudeckich, zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, które jeszcze rano będą marznące. Temperatura maksymalna od 3°C na północy i północnym wschodzie, około 5°C w centrum, do 9°C na Dolnym Śląsku; chłodniej gdzieniegdzie w kotlinach karpackich od 0°C do 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu także dość silny, na północy i Przedgórzu Sudeckim porywisty, południowo-zachodni i południowy. Na południowym wschodzie wiatr słaby, zmienny przechodzący w południowo-zachodni. W Sudetach po południu porywy wiatru do 70 km/h. W niedzielę przelotne opady deszczu pojawią się tylko na Nizinie Szczecińskiej. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Termometry pokażą od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Czytaj także:

