Niedziela ciepła i raczej pogodna. Uwaga na silny wiatr!

Niedziela na północy i zachodzie kraju upłynie z opadami deszczu o sumie do 1-3 litrów wody na metr kwadratowy. Poza tym będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15℃ na Dolnym Śląsku. Powinniśmy spodziewać się dość silnego i silnego wiatru, z kierunku południowo-zachodniego.

Na północy w porywach rozpędzi się do 80 kilometrów na godzinę, a w górach wystąpią zjawiska fenowe. Na Śnieżce w porywach wiatr powieje do 150 km/h, a w Tatrach będzie wiał halny - na Kasprowym Wierchu w porywach do 100 km/h. Z kolei na Bałtyku pojawi się sztorm - do 10 w skali Beauforta.

Kolejny tydzień na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie rozpocznie się z pogodną aurą. W pozostałych regionach w poniedziałek wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie od 9℃ na Pomorzu do 14℃ na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr, w porywach osiągając prędkość do 60 km/h. W górach prognozowane są zjawiska fenowe, a na Bałtyku sztorm do 8 st. w skali Beauforta.

We wtorek będą się pojawiały przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 6℃ na Suwalszczyźnie do 10℃ na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni. W górach wystąpią zjawiska fenowe, a na Bałtyku sztorm do 8 st. w skali Beauforta.

