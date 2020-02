Poniedziałek pochmurny. Z dnia na dzień będzie coraz chłodniej

W poniedziałek 17 lutego na niebie pojawi się zachmurzenie zmienne. Miejscami należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Podlasiu do 15℃ w Małopolsce. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Miejscami, zwłaszcza w północnej części kraju, jego porywy mogą być silniejsze - w strefie brzegowej osiągną ponad 70 kilometrów na godzinę. W górach powieje z prędkością 90-120 km/h.

We wtorek 18 lutego na Podkarpaciu, Pomorzu i Ziemi Lubuskiej prognozowane są przelotne opady deszczu. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 6℃ na Suwalszczyźnie do 11℃ na Podkarpaciu. Umiarkowany i dość silny wiatr, który okresami w porywach będzie rozpędzał się do 40-60 km/h powieje z południowego zachodu. W strefie brzegowej porywy wiatru mogą przekraczać 60 km/h.

Środa 19 lutego zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Na zachodzie i w centrum przelotnie popada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 5℃ na Suwalszczyźnie do 9℃ na Dolnym Śląsku. Wiatr z południowego zachodu powieje słabo i umiarkowanie.

