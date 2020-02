Prognoza pogody na tłusty czwartek. Opady deszczu ze śniegiem

Czwartek 20 lutego na zachodzie kraju i Pomorzu zapowiada się pogodnie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu oraz deszczu ze śniegiem do 1-5 mm. W Karpatach pojawią się opady śniegu do 1-5 cm. Termometry pokażą od 4℃ na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, 5℃ w centrum kraju do 8℃ na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunków zachodnich, Powieje słaby i umiarkowany wiatr, na zachodzie okresami dość silny, zachodni. W porywach może osiągnąć do 50-60 km/godz., a w górach do 80-100 km/godz.

