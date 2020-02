Jaka będzie pogoda w najbliższy weekend? Słońce, chmury i deszcz ze śniegiem

Piątek 21 lutego upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Wystąpią postępujące od zachodu w głąb kraju opady deszczu, a na wschodzie i południu - deszczu ze śniegiem (w wysokości 5-10 l/mkw.). W górach spadnie 5-10 cm śniegu. Termometry pokażą od 3℃ na Suwalszczyźnie, Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 6℃ w centrum kraju, do 8℃ na Pomorzu Zachodnim. Powieje zachodni i południowo-zachodni umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h, a w górach do 100 km/h.

Zapowiada się pochmurna sobota z przejaśnieniami. Tylko na południu nie będzie padać. W pozostałych regionach Polski pojawi się deszcz. Spadnie go 1-5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 5℃ na Podlasiu, przez 8℃ w centrum kraju, do 10℃ na południowym zachodzie kraju. Wiatr południowo-zachodni, dość silny, w porywach powieje do 70-90 km/h. Na Wybrzeżu rozpędzi się do 100 km/h, w górach powyżej 100 km/h.

