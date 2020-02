Niedziela zapowiada się wietrzna i deszczowa. Bez opadów tylko na północnym-wschodzie

W niedzielę na Warmii, Mazurach i Podlasiu nie powinno padać. Na pozostałym obszarze okresami pojawią się opady deszczu do 10 mm, na zachodzie do 20 mm. W górach wystąpią opady śniegu do 10-30 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, 7 st. C w centrum kraju do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, zachodni. W porywach może osiągnąć do 50-70 km/godz., na Wybrzeżu do 80 km/godz., a w górach powyżej 100 km/godz. Pod wieczór wiatr nasili się na południowym-zachodzie kraju do 80-100 km/godz.

