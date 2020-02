Środa pogodna tylko na północnym wschodzie. W górach wiatr w porywach do 100 km/h

Na północnym-wschodzie kraju nie powinno padać. Na pozostałym obszarze okresami pojawią się opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem do 1-5 mm. W górach spadnie śnieg do 1-5 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 5℃ w Wielkopolsce, 6℃ w centrum kraju do 9℃ na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr, południowo-zachodni i zachodni. W porywach może osiągnąć do 50-60 km/godz., a w górach do 90-100 km/godz.

Czwartek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Na północnym wschodzie okresami pojawią się opady śniegu, a w pozostałej części kraju deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od 2℃ na Podlasiu, przez 4℃ w centrum kraju, do 5℃ na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu.