Poniedziałek z opadami w całym kraju. Kolejne dni pochmurne

W poniedziałek 2 marca w całym kraju okresami będą pojawiać się opady deszczu do 5-15 mm, a w górach śniegu do 5-10 cm. Niewielkie przejaśnienia możliwe są na zachodzie i Pomorzu. Temperatura maksymalna wyniesie od 7℃ na Pomorzu Zachodnim oraz Podlasiu i Mazowszu, 8℃ w centrum kraju do 10℃ na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowy. Okresami może być dość silny, w porywach do 50 km/godz.

Wtorek 3 marca w całym kraju będzie pochmurny i deszczowy. Termometry pokażą od 6℃ na Warmii i Suwalszczyźnie, 9℃ w centrum kraju do 12℃ na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.

Czytaj także:

Koronawirus. Główny Inspektorat Sanitarny wydał nowy komunikat