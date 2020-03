W całym kraju pojawią się przelotne opady deszczu (do 8 mm). Temperatura maksymalna wyniesie od 8℃ na Suwalszczyźnie do 14℃ na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, zachodni. Okresami w porywach może osiągnąć do 40-60 km/h.

W czwartek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże oraz wystąpią przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 10℃ na Suwalszczyźnie do 16℃ na Podkarpaciu.