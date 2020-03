Piątek pogodny na południu kraju. W kolejnych dniach sporo słońca

Noc z czwartku na piątek

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, na północy kraju oraz w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem. Na południowym wschodzie początkowo możliwe burze. Temperatura minimalna od 0°C do 3°C, w Małopolsce i na Podkarpaciu około 5°C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, a na północnym wschodzie początkowo dość silny, w porywach do 100 km/h; nad morzem do 110 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w Tatrach i Sudetach porywy wiatru do 120 km/h.

Pogoda w piątek

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu lub krupy śnieżnej, po południu miejscami burze. Temperatura maksymalna od 5°C, 6°C na północy do 10°C na południu kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 75 km/h, zachodni. Wysoko w górach opady śniegu i porywy wiatru do 120 km/h.

