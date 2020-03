Nadciąga ochłodzenie. Możliwe opady śniegu na wschodzie i w centrum kraju

W sobotę 14 marca na północnym wschodzie i wschodzie kraju będzie pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu do 1-2 cm, po południu zanikającymi. Poza tym będzie pogodnie. Termometry pokażą od 1℃ na Suwalszczyźnie, przez 5℃ w centrum kraju, do 6℃ na zachodzie. Wiatr północny powieje umiarkowanie, na wschodzie okresami dość silnie, w porywach do 50-60 km/h. Po południu porywy osłabną.

