Prognoza pogody. Niedziela przeważnie słoneczna

W dzień zachmurzenie małe lub bezchmurnie, jedynie na północnym zachodzie po południu okresami wzrastające do umiarkowanego. Temperatura maksymalna od 2°C na południowym wschodzie, około 6°C w centrum, do 10°C na zachodzie; w obszarach podgórskich Karpat od 0°C do 3°C.

Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, z kierunków południowych, jedynie początkowo na wschodzie słaby, zmienny. Nad morzem i w obszarach podgórskich Sudetów porywy wiatru do 60 km/h, w szczytowych partiach Sudetów do 110 km/h.

