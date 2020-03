Prognoza na poniedziałek i kolejne dni. Szykuje się pogoda „w kratkę”

W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym-zachodzie kraju wzrastające do dużego, na Pomorzu niewielkie przelotne opady deszczu do 1-5mm. Temp. maks. od 7°C na Suwalszczyźnie, 12°C w centrum kraju do 14°C na Dolnym Śląsku. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50-60km/godz., w górach do 100km/godz. W kolejnych dniach również pogodnie. Możliwy porywisty wiatr.

Czytaj także:

Jak odkazić mieszkanie po chorobie?