We wtorek słonecznie, ale chłodno. Ocieplenie przyjdzie w czwartek

Termometry pokażą od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 5℃ w centrum kraju, do 7℃ na Pomorzu Zachodnim. Wiatr wschodni i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, na południu okresami powieje dość silnie. W porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę, wysoko w górach do 100 km/h.

Na środę synoptycy prognozują pogodną aurę. Temperatura maksymalna wyniesie od 5℃ na Podkarpaciu, przez 8℃ w centrum kraju, do 9℃ na Pomorzu Zachodnim. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany, na południu okresami dość silny wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 50-60 km/h, wysoko w górach do 100 km/h.

Czwartek upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Na termometrach zobaczymy od 9℃ na Suwalszczyźnie, przez 10℃ w centrum kraju, do 11℃ na zachodzie. Wschodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-60 km/h.

Zapowiada się pochmurny piątek z większymi przejaśnieniami. Termometry pokażą od 12℃ na Suwalszczyźnie, przez 14℃ w centrum kraju, do 16℃ na Śląsku. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 50 km/h.

Na sobotę synoptycy prognozują duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na zachodzie kraju okresami wystąpią opady deszczu do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 12℃ na Pomorzu Zachodnim, przez 15℃ w centrum kraju, do 16℃ na Podkarpaciu. Wiatr z kierunków południowych powieje słabo i umiarkowanie.