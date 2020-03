Temperatura maksymalna wyniesie od 5℃ na Podkarpaciu, przez 8℃ w centrum kraju, do 9℃ na Pomorzu Zachodnim. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany, na południu okresami dość silny wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 50-60 km/h, wysoko w górach do 100 km/h.