Piątek ciepły i pogodny. W niedzielę ochłodzenie

W sobotę czeka nas na ogół małe i umiarkowane zachmurzenie, na południowym wschodzie wzrastające do dużego. Na Podkarpaciu pojawią się przelotne opady deszczu o sumie do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 11℃ na Pomorzu Zachodnim, przez 14℃ w centrum, do 16℃ na Podkarpaciu. Powieje południowo-wschodni, tylko na zachodzie skręcający na północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Niedziela zapowiada się pochmurno z przemieszczającymi się od północnego zachodu w głąb kraju opadami. Popada deszcz i deszcz ze śniegiem do 5-10 l/mkw, po południu przechodzący w śnieg do 1-5 centymetrów. Temperatura wyniesie od 5℃ na Pomorzu Zachodnim, przez 7℃ w centrum kraju, do 12℃ na Podkarpaciu. Wiatr będzie północny, umiarkowany i dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę, ale w górach może rozpędzić się jeszcze bardziej - do 100 km/h.

W poniedziałek będzie pochmurno, ale możemy liczyć na większe przejaśnienia. Jednocześnie na północy kraju wystąpią przelotne opady śniegu do 1-3 cm oraz śniegu z deszczem do 3 l/mkw. Termometry pokażą od 3℃ na Podlasiu, przez 4℃ w centrum, do 5℃ na zachodzie. Będzie wiał północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 50-60 km/h.