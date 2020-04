Piątek pochmurny i deszczowy niemal w całym kraju. Kolejne dni przyniosą ocieplenie

Temperatura maksymalna sięgnie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Miejscami w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę. W strefie brzegowej porywy mogą przekraczać 60 km/h.

Sobota na Warmii, Mazurach i Podlasiu przyniesie przelotne opady deszczu. Mieszkańcy reszty kraju będą mogli cieszyć się pogodnym dniem. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Niedziela zapowiada się słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Z południa powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, wiatr.

Poniedziałek także przyniesie słoneczną aurę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Pomorzu. Powieje z południa, a wiatr będzie umiarkowany. Okresami w porywach osiągnie do 40-60 km/h.

Na wtorek również prognozuje się dużo słońca. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.