Sobota pogoda i słoneczna. Na wschodzie kraju przelotne opady

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 11℃ na Dolnym Śląsku. Północno-zachodni wiatr powieje umiarkowanie, w porywach osiągnie do 45 kilometrów na godzinę. Na Wybrzeżu powieje dość silnie, w porywach do 60 km/h.

Niedziela zapowiada się słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 10℃ na Suwalszczyźnie do 16℃ na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowo-wschodni.

W poniedziałek będzie słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 15℃ na Suwalszczyźnie do 20℃ na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany, a w porywach rozpędzi się do 45 km/h.

Wtorek także będzie słoneczny. Temperatura maksymalna sięgnie od 16℃ na Suwalszczyźnie do 20℃ na Dolnym Śląsku. Powieje słabo ze zmiennych kierunków.

Na środę zapowiadana jest słoneczna aura. Temperatura maksymalna wyniesie od 15℃ na Suwalszczyźnie do 20℃ na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu.

