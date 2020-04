Niedziela pogodna w całym kraju. W kolejnych dniach ciepło i słonecznie

Niedziela w całym kraju będzie pogodna. Termometry pokażą od 11 st. C na Suwalszczyźnie, 14 st. C w centrum kraju do 16 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej.

W dzień bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na Pomorzu oraz Warmii i Mazurach przejściowo wzrost zachmurzenia do umiarkowanego. Temperatura maksymalna od 10°C na północnym wschodzie do 15°C na południowym zachodzie, jedynie lokalnie nad morzem oraz w kotlinach karpackich około 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na ogół wschodni i południowo-wschodni.

