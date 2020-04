Jaka pogoda w lany poniedziałek? Sprawdź prognozę

W poniedziałek 13 kwietnia w całym kraju pojawią się przelotne opady deszczu, a na południu, wschodzie i częściowo w centrum także burze (5-10 mm). Temperatura maksymalna wyniesie od 10℃ na Pomorzu do 20℃ na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, północno-zachodni. W porywach może osiągnąć do 65 km/h, a w czasie burzy do 80 km/h.

We wtorek na wschodzie wystąpią przelotne opady deszczu. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu możliwy także deszcz ze śniegiem. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Termometry pokażą od 5℃ na Suwalszczyźnie do 11℃ na Pomorzu Zachodnim.

