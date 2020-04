IMGW ostrzega: Przymrozki w całej Polsce. Lokalnie przy gruncie -5℃

W nocy z poniedziałku 13 kwietnia na wtorek 14 kwietnia synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują umiarkowane zachmurzenie, z miejscowymi opadami. W całym kraju spodziewane są przygruntowe przymrozki. IMGW wydał ostrzeżenia 1. stopnia przed przymrozkami, które obowiązują na terenie wszystkich województw poza powiatem białogardzkim w woj. zachodniopomorskim. Temperatura w nocy spadnie lokalnie do -3°C, a przy gruncie do -5°C.

Opady i silny wiatr

Miejscami należy spodziewać się opadów deszczu i deszczu ze śniegiem, lokalnie śniegu lub krupy śnieżnej. Na wybrzeżu oraz na południowym wschodzie kraju początkowo możliwe burze. Prognozowana suma opadów na południowym wschodzie do 12 mm. W górach opady śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Bieszczadach do 12 cm, w Tatrach do 10 cm. Temperatura minimalna od -3°C wschodzie, na Podhalu i w miejscowościach podgórskich Sudetów, około -1°C w centrum, do 3°C nad morzem; w miejscowościach podgórskich Karpat lokalnie około -5°C. Po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem miejscami może być ślisko.

Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni. Początkowo na zachodnim wybrzeżu wiatr w porywach do 75 km/h, w górach do 70 km/h, a na południowym wschodzie do 60 km/h. W górach wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

W dzień maksymalnie od 5°C na północnym wschodzie do 10°C na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni.

