Prognoza pogody. Dużo słońca i ponad 20 stopni. Kolejne dni będą dalej suche

Środa upłynie pod znakiem pogodnej aury. Na termometrach zobaczymy od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr.

Czwartek zapowiada się słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby, powieje ze zmiennych kierunków.

Piątek będzie pogodny w niemal całym kraju, tylko na Suwalszczyźnie możliwy jest słaby deszcz do 1-2 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

W sobotę na południu i w centrum kraju przelotnie popada deszcz do 5 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy.

Czytaj także:

Morawiecki o weselach, maturach, porodach rodzinnych i zakazie imprez masowych