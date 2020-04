Susza w Polsce. Będzie nowy typ ostrzeżeń

Wiele obszarów Polski mierzy się z dużymi niedoborami wody. Rolnicy alarmują, że susza może znacząco wpłynąć na poziom zbiorów, a prognozy nie napawają optymizmem. – Spodziewamy się niestety opadów poniżej normy. Bazując na danych historycznych, określamy kategorie opadów w normie, powyżej normy i poniżej i nasz najnowsza prognoza sezonowa, dotycząca miesięcy kwiecień-czerwiec nie jest optymistyczna – mówił Przemysław Ligenza, dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w audycji Sedno Sprawy na antenie Radia Plus.

Specjalne ostrzeżenie

IMGW na bieżąco monitoruje m.in. stan wody w rzekach i dane o wilgotności gleby. Wiele z tych informacji znaleźć można w specjalnym serwisie „Stop suszy” . Instytut wprowadza też nowy typ ostrzeżenia – ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną. Kiedy będzie ono wydawane?

„Ostrzeżenie takie zostanie wydane w momencie, kiedy przepływ wody i jej spadek, poniżej poziomu określanego jako granica suszy hydrologicznej, odnotowany zostanie w trzech sąsiadujących i monitorowanych zlewniach. Nowe ostrzeżenia będą publikowane również w sytuacji niekorzystnych prognoz opadu na 10 kolejnych dni” – czytamy w komunikacie IMGW. Na mapie pogodowej na stronie Pogodynka.pl pojawi się ikona „Susza Alert” wraz ze szczegółowymi informacjami.

Ostrzeżenia będą publikowane od 1 maja do 31 października w serwisach pogodowych IMGW-PIB, w mediach społecznościowych oraz pocztą elektroniczną do wybranych odbiorców. Alerty trafią też do administracji samorządowej i wybranych służb operacyjnych.

