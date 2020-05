Majówka z deszczem. W niedzielę miejscami możliwe burze

IMiGW zapowiada pochmurny koniec majówki. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, możliwe opady drobnego gradu. Najwięcej burz w pasie od Mazur po Opolszczyznę, Górny Śląsk i Małopolskę. W czasie burz prognozowana suma opadów do 15 mm. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

Temperatura maksymalna od 11°C na Górnym Śląsku i w Małopolsce, po 15 °C w centrum kraju, do 17°C na Podlasiu, na terenach podgórskich od 6°C do 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 65 km/h, północno-zachodni.