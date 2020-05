Prognoza pogody na poniedziałek. Ciepło z przelotnymi opadami deszczu

W nocy z niedzieli na poniedziałek na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, gdzieniegdzie małe. Lokalnie możliwy przelotny deszcz. Na wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz przelotnymi opadami deszczu. Wysoko w Karpatach zanikające opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Lokalnie, zwłaszcza na południu kraju, utworzy się mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 1°C na Ziemi Kieleckiej i w Kotlinie Jeleniogórskiej, około 5°C na większości obszaru, do 9°C na krańcach południowo-wschodnich. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, około 0°C i tam lokalnie przy gruncie spadek temperatury do -2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu oraz burze. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 13°C do 17°C; chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat od 10°C do 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i zachodni.

