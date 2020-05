Wtorek chłodny z przelotnym deszczem. Termometry pokażą maksymalnie 13 stopni

We wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. W całym kraju okresami mogą występować przelotne opady deszczu do 5 mm, a na wschodzie do 5-10 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Warmii do 13 stopni miejscami w centrum, na wschodzie i południu kraju.

Powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny, północno-zachodni. W porywach może osiągnąć do 50-60 km/godz. W nocy z wtorku na środę synoptycy prognozują wystąpienie dużego zachmurzenia z większymi przejaśnieniami. Nad ranem w środę na północy kraju będą mogły wystąpić rozpogodzenia. W nocy temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza w rejonach podgórskich Sudetów i Karpat do 7 stopni Celsjusza na północnym wschodzie. Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej nie wydał jeszcze żadnych ostrzeżeń na wtorek. Niewykluczone, że jutro zostaną opublikowane alerty ostrzegające przed intensywnym deszczem w południowych regionach kraju. Prognozowana mapa IMGW wskazuje, że ostrzeżeni pierwszego stopnia mogą zostać wydane dla województw podkarpackiego oraz małopolskiego. Czytaj także:

Uwaga! TVN: Jak wygląda walka z koronawirusem w szpitalu MSWiA?