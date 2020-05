W środę przelotny deszcz w większości kraju. Od czwartku poprawa pogody

Na pozostałym obszarze pojawią się opady deszczu (na wschodzie do 10 mm). Temperatura maksymalna wyniesie od 10℃ na Podkarpaciu do 16℃ na Ziemi Lubuskiej. Powieje umiarkowany wiatr, okresami silniejszy, północno-zachodni. Na wschodzie możliwe porywy do 60 km/h.

Od czwartku pogoda zacznie się stopniowo poprawiać. Opady deszczu pojawią się tylko na wschodzie. Termometry pokażą od 14℃ na Podkarpaciu do 17℃ na Nizinie Szczecińskiej.