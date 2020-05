W piątek przyjdzie ocieplenie. W kolejnych dniach możliwe przelotne opady

W sobotę na północy oraz na Śląsku okresami opady deszczu do 1-5mm. Temp. maks. od 17°C na Żuławach i Suwalszczyźnie, 20°C w centrum kraju do 22°C na Dolnym Śląsku. Wiatr zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany.

W niedzielę Zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami opady deszczu do 5-10mm, na południu kraju burze z opadami do 20mm. Temp. maks. od 20°C na Pomorzu, 23°C w centrum kraju do 24°C na południu. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzach silny do 90km/godz.