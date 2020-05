Poniedziałek burzowy i deszczowy. Od wtorku znaczne ochłodzenie

W poniedziałek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z opadami deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym do 10-30 mm. W górach może spaść do 40 mm. W pasie od Śląska i Małopolski przez centrum kraju po Lubelszczyznę, Podlasie i Suwalszczyznę wystąpią burze z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 10℃ na Pomorzu Zachodnim, 22℃ w centrum do 26℃ w Małopolsce, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny, w porywach do 50-70 km/godz., w burzach do 90 km/godz.

We wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na północy i wschodzie okresami pojawią się opady deszczu do 1-5 mm. Termometry pokażą od 9℃ na Suwalszczyźnie, 12℃ w centrum kraju do 13℃ na Dolnym Śląsku.

