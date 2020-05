W dzień gorąco i burze. W nocy... śnieg i przymrozki. IMGW ostrzega

Gdy widzimy 25 stopni na termometrze, trudno uwierzyć, że w tym samym miejscu nad ranem może spaść śnieg. A jednak! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje nagłą zmianę pogody. Obniżeniu temperatury będą towarzyszyć miejscowe burze z gradem i silny wiatr, a w nocy także opady śniegu.

Na kolejne godziny oraz noc z poniedziałku na wtorek IMGW wydał kilka rodzajów ostrzeżeń.

Ostrzeżenia 1. stopnia przed burzami z gradem

Alerty obowiązują na terenie 125 powiatów, przeważnie w godzinach 13-22. Burz mogą spodziewać się mieszkańcy południowej części woj. warmińsko-mazurskiego, Podlasia, Mazowsza, północnej części woj. łódzkiego, południowej części woj. wielkopolskiego, woj. dolnośląskiego oraz północno-zachodniej części woj. opolskiego.

Synoptycy IMGW prognozują najgroźniejsze burze na obszarze od Suwalszczyzny i Podlasia po Opolszczyznę i Dolny Śląsk, w tym pasie prognozowane sumy opadów do 20 mm, 25 mm. W czasie burz można spodziewać się wiatru w porywach do 80 km/h, także poza rejonami występowania burz, zwłaszcza na Pogórzu Karpackim. Wysoko w górach porywy wiatru do 110 km/h. Lokalnie możliwy grad.

Ostrzeżenia przed przymrozkami i opadami śniegu

Nie tylko burze będą doskwierać mieszkańcom Polski. W nocy z poniedziałku na wtorek w wielu miejscach możliwe są przelotne opady śniegu i przygruntowe przymrozki.

Ostrzeżenia przed opadami śniegu obowiązują w 97 powiatach. Alerty wydano dla woj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego i północnej części woj. mazowieckiego, a także południowej części woj. dolnośląskiego i śląskiego.

Opadom śniegu towarzyszyć będą przymrozki. Alerty dotyczące przymrozków wydane zostały dla 121 powiatów: w woj. pomorskim, warmińsko-mazurski, podlaskim, kujawsko-pomorskim, w północnych powiatach woj. mazowieckiego oraz na południu woj. dolnośląskiego i śląskiego. IMGW prognozuje lokalny spadek temperatury do -1°C, a przy gruncie do -2°C.

Bieżące informacje na temat ostrzeżeń śledzić można na stronie IMGW.

