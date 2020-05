Burze z gradem w Polsce. IMGW ostrzega, jest mapa

Zanim przyjdzie ochłodzenie, a w wielu miejscach nawet opady śniegu i przymrozki, nad Polską można spodziewać się burz. IMGW wydał ostrzeżenia 1 stopnia. Sytuację można śledzić na bieżąco na profilu https://www.facebook.com/burzaalertimgw/, gdzie dostępne są aktualne mapy i informacje o przemieszczających się chmurach burzowych.

Ostrzeżenia 1. stopnia przed burzami z gradem

Alerty obowiązują na terenie 125 powiatów, przeważnie w godzinach 13-22 w poniedziałek 11 maja. Burz mogą spodziewać się mieszkańcy południowej części woj. warmińsko-mazurskiego, Podlasia, Mazowsza, północnej części woj. łódzkiego, południowej części woj. wielkopolskiego, woj. dolnośląskiego oraz północno-zachodniej części woj. opolskiego.

Synoptycy IMGW prognozują najgroźniejsze burze na obszarze od Suwalszczyzny i Podlasia po Opolszczyznę i Dolny Śląsk, w tym pasie prognozowane sumy opadów do 20 mm, 25 mm. W czasie burz można spodziewać się wiatru w porywach do 80 km/h, także poza rejonami występowania burz, zwłaszcza na Pogórzu Karpackim. Wysoko w górach porywy wiatru do 110 km/h. Lokalnie możliwy grad.

