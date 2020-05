W poniedziałek przyjdzie ocieplenie. Kolejne dni ciepłe, ale z przelotnymi odpadami

Z tego powodu do Polski już nie dociera arktyczny chłód, a cieplejsze masy powietrza od strony Atlantyku. Zawdzięczamy to między innymi pasowi wysokiego ciśnienia, który rozciąga się od oceanu po Bałkany i kieruje do nas ciepło z zachodu. W tym czasie zimniejsze powietrze będzie napływać głównie nad Skandynawię i dotrze do południowych wybrzeży Bałtyku.

W związku z tym w najbliższych dniach utrzyma się duża różnica temperatury między północną a południową Polską i będzie od 13 do 20 stopni. Wyraźnie cieplej w całej Polsce zrobi się pod koniec tygodnia i wtedy na południu kraju może być nawet 25 stopni. W kolejnych dniach, a więc w ostatnim tygodniu maja, na północy będzie przeważnie 17-18 stopni, a na południu 22-24, natomiast początek czerwca zapowiada się gorąco z temperaturą do 28 stopni.