W niedzielę zachmurzenie duże z przejaśnieniami i opadami deszczu (do 10mm). We wschodniej części kraju także burze (z sumą opadu 10-20 mm i porywami wiatru 60-80 km/h). Temperatura maksymalna od 12°C na Suwalszczyźnie do 19°C na Podkarpaciu i w Małopolsce.

Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-zachodni. Ciśnienie waha się, w południe, w Warszawie 1006 hPa.