Poniedziałek deszczowy i burzowy. Kolejne dni pogodne na zachodzie

W poniedziałek na zachodzie kraju pojawią się przelotne opady deszczu (5-15 mm), a na pozostałym obszarze również burze (10-20 mm). Termometry pokażą od 14 st. C na Pomorzu do 17 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany wiatr, północno-zachodni. W porywach burzowych może osiągnąć do 80 km/h.

Wtorek będzie pogodny na zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze wystąpią przelotne opady deszczu i burze (10-20 mm). Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Prognozowane zagrożenia Chociaż Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie wydał jeszcze żadnych oficjalnych ostrzeżeń, to na orientacyjnych mapach zagrożeń znajdziemy tam prognozowane alerty pierwszego stopnia. Te, które mogą zostać opublikowane w poniedziałek, dotyczą burz z gradem lub intensywnych opadów deszczu z burzami i dotyczą województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, małopolskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego. Przypomnijmy, zgodnie z opisem przygotowanym przez IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza prognozowane warunki, które mogą sprzyjać wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować zagrożenie dla zdrowia i życia oraz straty materialne.

