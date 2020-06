Pogoda w sobotę 30 maja. Będzie ciepło, ale deszczowo

W dzień na północnym zachodzie i zachodzie zachmurzenie umiarkowane i gdzieniegdzie możliwy słaby deszcz. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz opadami deszczu.

Na Podlasiu, północy Lubelszczyzny i wschodzie Mazowsza wzrost zachmurzenia do całkowitego i tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym; prognozowana wysokość opadów do 20 mm na Lubelszczyźnie. W Tatrach opady śniegu. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 5 cm do 10 cm. Temperatura maksymalna od 12°C na Lubelszczyźnie, około 16°C w centrum, do 19°C na Mazurach, tylko na Podhalu około 9°C.

Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, z kierunków północnych. W Karpatach i na Lubelszczyźnie porywy wiatru do 65 km/h. W Tatrach zawieje i zamiecie śnieżne.