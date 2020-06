Prognoza na poniedziałek. Pogodnie w większości kraju, temperatura sięgnie 23 stopni

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, na południowym wschodzie wzrastające miejscami do dużego i na tam słabe przelotne opady deszczu. Wysoko w Tatrach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 15°C na południowym wschodzie, około 19°C w centrum, do 22°C na zachodzie, na wybrzeżu od 13°C do 15°C, na Podhalu około 13°C.

Wiatr na ogół umiarkowany, porywisty, północny i północno-wschodni. W rejonie Zatoki Gdańskiej porywy wiatru do 60 km/h, w Tatrach do 70 km/h, a w Sudetach do 55 km/h. Wysoko w Tatrach zawieje śnieżne.

We wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu do 5-15 mm oraz burzami na zachodzie. Termometry pokażą od 16 st. C na południowym-wschodzie i Podlasiu, 18 st. C w centrum kraju do 23 st. C na Pomorzu Zachodnim.

