Piątek deszczowy, możliwe burze. Po weekendzie ocieplenie

W ciągu najbliższej doby Polska znajdzie się pod wpływem aktywnego układu niżowego Juliene znad Morza Północnego. Nad Polską przemieszczą się z zachodu na wschód fronty atmosferyczne ciepły i chłodny.

Piątek z burzami i deszczem

To dlatego piątek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami i opadami deszczu do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju. Na wschodzie i południowym wschodzie Polski pojawią się burze. Termometry pokażą od 17 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 19℃ w centrum kraju, do 23℃ na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Powieje zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W burzach rozpędzi się do 80 kilometrów na godzinę.

Ciepłe powietrze i letnie burze

W kolejnych dniach Polska pozostanie w obszarze obniżonego ciśnienia związanego z niżami znad zachodniej i środkowej Europy. Napłynie łagodniejsze i ciepłe powietrze z południa sprzyjające przelotnym opadom deszczu i typowo letnim burzom z gradem. Jednak chłodne masy powietrza znad północnego Atlantyku będą wciskały się nad zachodnie krańce kraju nie pozwalając na zdecydowany napływ gorących mas z południa. Dopiero od 10 czerwca nastać ma prawdziwie letnia pogoda.

Na sobotę synoptycy prognozują umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, na północy i północnym zachodzie kraju oraz na Podkarpaciu wzrastające do dużego, z opadami deszczu do 1-5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 18℃ na Pomorzu, przez 21℃ w centrum kraju, do 24℃ w Małopolsce. Umiarkowany i dość silny wiatr będzie wiał z południowego zachodu, w porywach do 60 km/h.

W niedzielę wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste z przelotnymi opadami deszczu do 10-30 l/mkw. Mogą pojawić się też burze z gradem. Tylko na północnym zachodzie kraju będzie pogodnie i bezdeszczowo. Na termometrach zobaczymy od 20℃ na północnym zachodzie, przez 23℃ w centrum kraju, do 25℃ na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W burzach będzie silny, w porywach osiągnie prędkość do 90 km/h.