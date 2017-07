Macierewicz o opozycji: Niech tak się nie cieszą. I zapowiada dalsze kroki dot. reformy sądownictwa

Minister Obrony Narodowej przyznał, że niechętnie używa sformułowania „opozycja”. – Opozycja to jest układ w systemie parlamentarnym polegający na dyskusji, na debacie, na znajdowaniu wspólnych rozwiązań, nawet jeśli się różnimy, a ci ludzie nie szukają żadnych wspólnych rozwiązań. Ci ludzie nie szukają debaty, oni szukają awantury. Oni nas nieustannie prowokują. Robią wszystko, żeby doprowadzić do awantury – przekonywał.

Jak przekonywał, „bezprzykładna presja” jaką stosuje opozycja jest skuteczna. – A że ta presja jest skuteczna, że oni tą właśnie metodą uzyskali zasadnicze ustępstwo i zablokowanie przemian w Polsce. Otóż, niech się tak nie cieszą – my zrobimy wszystko, żeby te przemiany zostały zrealizowane – stwierdził.

W dalszej części rozmowy szef MON podkreślił, że Prawo i Sprawiedliwość ma przygotowany scenariusz dotyczący reformy wymiaru sprawiedliwości. – Skupia się to w słowach „na pewno się nie cofniemy”. Chciałbym przeprosić (…), że nie przedstawimy teraz szczegółowego harmonogramu działań, ale zapewniam, że został on przygotowany i będzie realizowany. Żyjemy w czasach, w których każde nasze słowo jest nie tylko bardzo obserwowane, ale też traktowane jako punkt odniesienia do działań przeciwnych, jako punkt wyjścia do przygotowań, które mają uniemożliwić nam (…) skuteczne przeciwdziałanie niszczeniu Polski. Dlatego też nie będziemy wykładali publicznie w dniu dzisiejszym całego scenariusza. Ale on jest przygotowany – zapewnił Antoni Macierewicz.