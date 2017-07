Trybunał Sprawiedliwości UE zakazuje dalszej wycinki w Puszczy Białowieskiej

Decyzja Trybunały Sprawiedliwości UE oznacza, że Polska nie może prowadzić dalszej wycinki w Puszczy Białowieskiej. RMF24.pl podkreśla, że zakaz wycinki nie jest finalną decyzją. Polskie władze do 4 sierpnia mają czas na zgłoszenie uwag.

Galeria:

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości UE

12 lipca stacja Polsat News podała, że Kolegium Komisji Europejskiej skieruje do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu pozew przeciwko Polsce ws. Puszczy Białowieskiej. Wniosek Kolegium Komisji Europejskiej to końcowy etap procedury w sprawie naruszania przez Polskę prawa UE, którą KE wszczęła w czerwcu 2016 r. – Unijni komisarze uznali tłumaczenia Warszawy za niewystarczające – podkreślała korespondentka Polsat News w Brukseli. Co więcej, KE skierowała wniosek o zaprzestanie wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej jeszcze przed orzeczeniem Trybunału.

Wycinka na terenie nadleśnictwa Białowieża

Zgodnie z podpisanym przez ministra środowiska dokumentem, wycinka lasu na terenie nadleśnictwa Białowieża ma objąć 180 tys. metrów sześciennych drewna w ciągu 10 lat, podczas gdy dotychczas było to 40 tys. metrów sześciennych w 10 lat. Jednym z założeń nowego programu jest wyznaczenie 1/3 terenu puszczańskich nadleśnictw, które będą pozostawione bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka. Na pozostałej części dokonane zostaną wycinki oraz nasadzone nowe drzewa, by w pełni odtworzyć siedliska przyrodnicze. Efekty tego działania mają pokazać czy puszczę należy chronić zostawiając ją samą sobie, czy stosować tzw. metody czynnej ochrony przyrody.