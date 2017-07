Komornik zapuka do drzwi prezydent Warszawy? „Wysyłamy kary do egzekucji”

– Mafia reprywatyzacyjna mogła się uwłaszczyć na majątku narodowym właśnie dlatego, że polskie państwo było słabe i pobite przez mafie. Jeżeli polskie państwo ma być silne, to wszyscy musimy być równi wobec prawa – mówił w radiowej Jedynce Patryk Jaki.

Przypomnijmy, że 25 lipca komisja weryfikacyjna ukarała Hannę Gronkiewicz-Waltz grzywną w wysokości 3 tys. zł za niestawiennictwo na rozprawie. To już czwarta kara grzywny, którą komisja weryfikacyjna nałożyła na prezydent Warszawy. – Gdyby to dotyczyło zwykłego Polaka, to już dawno zapłaciłby karę – przekonywał wiceminister.

– W Warszawie to wyglądało mniej więcej w ten sposób, że jeżeli byłeś znanym adwokatem, miałeś jakiś kontakt ze środowiskiem wymiaru sprawiedliwości, to mogłeś uzyskać w dziwny sposób kamienicę. Natomiast kiedy byłeś zwykłym Kowalskim, to mogłeś być z tej kamienicy co najwyżej wywalony, i to do piwnicy – wyjaśniał polityk. – Potrzebne są czasem nowe instytucje, takie jak komisja weryfikacyjna, żeby próbować budować siłę instytucjonalną państwa od samego początku, od podstaw – dodał.

Wiceminister zdradził również, że jest wiele postulatów, by rozszerzyć uprawnienia komisji weryfikacyjnej. – Rozważymy to. W tej chwili komisja jest skoncentrowana na czymś innym. Prowadzimy bardzo szerokie konsultacje nad zrobieniem czegoś, czego nie udało się do tej pory nikomu zrobić, to znaczy zbudowaniem dużej ustawy reprywatyzacyjnej, która byłaby bardzo konstruktywnym rozwiązaniem na przyszłość – podkreślał szef komisji weryfikacyjnej